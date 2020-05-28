هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2020 05:43 ص

تواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل بينما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد عتبة المئة ألف في الولايات المتحدة ويثير ظهور عدد كبير من الإصابات الجديدة في كوريا الجنوبية وسريلانكا، مخاوف من موجة جديدة.

أسفر تفشي الجائحة التي ظهرت بدايةً في الصين خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، عن وفاة أكثر من 355 ألف شخص في العالم وإصابة أكثر 5,7 مليون شخص، بحسب تعداد يومي تجربه فرانس بالاستناد إلى مصادر رسمية.

في الولايات المتحدة حيث أعلن عن أول وفاة بالمرض في نهاية شباط/فبراير، تجاوز عدد الوفيات عتبة المئة ألف من أصل 1,7 مليون إصابة، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا.

ويتفق الخبراء وبينهم طبيب الفيروسات أنطوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض على القول إن هذه الحصيلة الرسمية أقل من الواقع على الأرجح.

- "حداد مشترك" -

تعليقا على هذا الارتفاع في عدد الوفيات، قال جو بايدن المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، "هناك أيام في تاريخنا قاتمة ومحزنة إلى درجة أنها تبقى محفورة في قلوبنا كحداد مشترك. إنها واحدة من هذه اللحظات".

وسجل ثلث الوفيات والعدد الأكبر منها في نيويورك ثاني الولايات الأميركية في عدد السكان. ووجه حاكمها اندرو كومو نداء للحصول على مساعدة فدرالية من الدولة. وقال للصحافيين الأربعاء "نتحدث هنا عن أرواح أشخاص، وعن ولايات وجيران بحاجة لمساعدة فعلية".

وحسب نماذج أعدّها باحثون في جامعة ماساتشوسيتس، يفترض أن يقترب عدد الوفيات من 123 ألفا في البلاد بحلول 20 حزيران/يونيو. وتتحدث تقديرات البيت الأبيض عن عدد يتراوح بين مئة ألف و240 ألفا.

وأثارت أنباء آتية من كوريا الجنوبية وسريلانكا الخميس القلق من "موجة ثانية" من الإصابات تخشاها دول عدة.

فقد أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن 79 إصابة جديدة الخميس بينها 69 في مستودع شركة للتجارة الالكترونية، وهو أكبر عدد يسجل منذ الخامس من نيسان/ابريل.

وقد فرض الحجر الصحي على أكثر من أربعة آلاف شخص يعملون في هذه الشركة وأخضعوا لفحوص طبية.

وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن وزير الصحة بارك نيونغ أن المتاحف والمنتزهات وقاعات الفنون في منطقة سيول ستغلق جميعها مجددا لأسبوعين اعتبارا من الجمعة وحض الشركات على اعتماد اجراءات تسهل مرونة العمل.

وتابع أنّ "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين للحؤول دون تفشي الفيروس في منطقة العاصمة"، مضيفاً "سنضطر إلى العودة للتقيد بالتباعد الاجتماعي الصارم في حال أخفقنا" وإذا سجّلت البلاد أكثر من 50 إصابة يومية جديدة خلال الأيام السبعة المقبلة على الأقل.

وفي سريلانكا، سيعاد فرض تدابير للعزل تمنع التجمعات بشكل خاص.

وأعلنت وزارة الصحة أنّ 252 مواطنا من اصل 460 عادوا خلال الاسبوع من الكويت تبيّن أنهم مصابون بالفيروس. وفقاً لمسؤولين، فإنّ إصابات جديدة سجّلت في قاعدة بحرية قرب كولومبو إذ تبين إصابة 771 بحريا ومن أقربائهم، اي أكثر من نصف الحصيلة التي سجّلت على المستوى الوطني (1469 إصابة).

لكن الوضع مختلف في أوروبا حيث ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 175 ألفا.

ومع ذلك وبوجود مؤشرات إلى تراجع في كل البلدان، تتواصل حركة تخفيف إجراءات العزل وتتسارع لإعادة بعض من حرية الحركة وخصوصا إنعاش الاقتصادات التي أنهكت.

وكشفت المفوضية الأوروبية عن خطة نهوض استثنائية بقيمة 750 مليار يورو، لكن لا يزال يتعين التفاوض على بنودها لأن بعض الحكومات تريد إعانات للدول وأخرى فقط قروضا.

وقالت رئيسة المفوضية اورسولا فون دير لايين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن الهدف هو "أن يجني الجيل المقبل في أوروبا في الغد الفوائد". وأول المستفيدين هي الدول الأكثر تضررا بالوباء مثل ايطاليا واسبانيا.

من جهته، سيعلن رئيس الوزراء الفرنسي وحكومته بعد ظهر الخميس إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من حزيران/يونيو، الموعد المحدد لبدء المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي.

أما دول جنوب أوروبا حيث تشكل السياحة جزءا مهما من إجمالي الناتج الداخلي، فتعلن الواحدة تلو الأخرى انتهاء الإجراءات المُقيدة. وتدعو روما إلى تحديد الخامس عشر من حزيران/يونيو موعدا لكل الاتحاد الأوروبي لفتح الحدود بين دوله.

وفي البرازيل تبقى الأولوية الملحة لاحتواء انتشار الوباء وهو ما لم تتمكن هذه الدولة العملاقة في أميركا الجنوبية من القيام به حتى الآن. فقد تجاوزت البلاد الأربعاء للمرة الخامسة ألف وفاة خلال يوم واحد (1086 الأربعاء).

وقالت كاريسا إتيان، مديرة منظّمة الصحّة العالمية للبلدان الأميركيّة "نحن قلقون بشكل خاص لان عدد الحالات الجديدة الذي أحصي الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدى سبعة أيام منذ بدء انتشار الوباء".

- عدد قياسي في البيرو -

لكن ولاية ساو باولو الرئة الاقتصادية للبرازيل أعلنت "استئنافا لبعض الأنشطة الاقتصادية" اعتبارا من الاثنين. وتقترب مستشفيات هذه الولاية من الوصول الى أقصى طاقاتها الاستيعابية لكن عودة الحياة الى طبيعتها سيتم عملا بالوضع الصحي لكل منطقة.

وفي البيرو المجاورة، التي تعد بين الدول الأكثر تضرراً في أميركا اللاتينية، سجل رقم قياسي الاربعاء في عدد الوفيات بلغ 195.

وفي كل أميركا اللاتينية، ينتشر الوباء خصوصا في الأحياء العشوائية المكتظة التي لا يمكن للملايين من سكانها احترام الإجراءات الوقائية، بينما يواجهون خطر الموت جوعا.

في قطاع النقل الجوي الذي استنزف بالكامل وسط مشاهد الطائرات المتوقفة عن العمل في جميع أنحاء العالم، أعلنت شركة "ايزيجت" البريطانية الخميس عن خفض كبير في عدد موظفيها مع إلغاء 4500 وظيفة، أي ثلث قوة العمل لديها.

فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الخميس إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي قطاع صناعة السيارات، أعلنت نيسان إغلاق مصنعها في إقليم برلشونة الاسباني، حيث كان يعمل نحو 3 آلاف شخص.

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