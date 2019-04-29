هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 08:08 م

البغدادي كما ظهر في أول شريط فيديو له منذ خمس سنوات

تعهدت الولايات المتحدة الإثنين بتعقّب قادة تنظيم الدولة الاسلامية الطلقاء وانزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم ل"ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الارهابيين واحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء امام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

وفي الفيديو الصادر عن "مؤسسة الفرقان" الدعائية أشار البغدادي الذي ظهر بلحية بيضاء مفترشا الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، الى هزيمة التنظيم الشهر الماضي في معقله الأخير في الباغوز، وهدد بشن هجمات انتقامية.

وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأميركية "سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه الى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته".

وقال "هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد تهاوي ما يسمى بالخلافة ومقتل قادته أو هربهم من المعركة، اضافة الى كشف وحشيته".

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