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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 07:08 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:08

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك في 28 آب/أغسطس 2018. (afp_tickers)