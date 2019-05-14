هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 11:51 م

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بأنّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصعّد حملة ملاحقات تستهدف أعضاء الجمعية الوطنية، ودعت الأسرة الدولية إلى الردّ بإجراءات ملموسة.

وعقد المجلس جلسة مغلقة بطلب من الدول الأوروبية للاطّلاع على آخر تطوّرات الأزمتين السياسية والإنسانية في فنزويلا وتفاصيل عن مساعي دبلوماسية تبذل بدعم من الاتحاد الأوروبي لإنهاء الجمود.

وأثار السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين مسألة اعتقال إدغار سامبرانو أحد كبار قادة المعارضة في 8 أيار/مايو.

وقال بيان للبعثة الأميركية "نخشى أن يشكّل اعتقال سامبرانو تصعيداً كبيراً للحملة المستمرة التي يقوم بها نظام مادورو ضدّ الجمعية الوطنية".

وأضاف البيان أنّ "الولايات المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات ملموسة ردّاً على القمع الذي يمارسه نظام مادورو في جميع أنحاء فنزويلا".

والولايات المتّحدة من بين أكثر من 50 دولة تدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً في 23 كانون الثاني/يناير، لكنّه فشل منذ ذلك الوقت في إزاحة مادورو.

واستمع مجلس الأمن إلى تقرير من نائبة السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة آن غيغين حول خطة لمجموعة الاتصال الدولية المدعومة من الاتحاد الأوروبي لإنهاء الأزمة في فنزويلا.

وتعتزم مجموعة الاتّصال المؤلّفة من نحو 10 دول من أوروبا واميركا اللاتينية إرسال مبعوثين إلى كراكاس قريبا لمناقشة إجراء انتخابات.

وقالت غيغين لفرانس برس إنّ المجموعة "لديها القدرة على دفع الأطراف للانخراط في عملية سياسية من شأنها أن تؤدّي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية وشفّافة".

وتكثّف الأمم المتحدة جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في فنزويلا حيث يفتقر نحو 7 ملايين شخص إلى الغذاء والدواء وموادّ أساسية أخرى.

والتقى المنسّق المقيم للأمم المتحدة الإثنين مع مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين في كراكاس لمناقشة خطة اقترحتها الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الانسانية.

وتعتزم الأمم المتحدة تعيين منسّق للشؤون الانسانية قريباً للإشراف على مجموعة من المساعدات لفنزويلا.

وأكّد مادورو مراراً أنّه لا توجد أزمة إنسانية في بلاده وأنّ العقوبات الأميركية هي السبب في المصاعب التي يواجهها الفنزويليون.

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