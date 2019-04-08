هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 11:26 م

متظاهر يحمل صورة للصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال تجمع تكريمي له أمام القنصلية السعودية في اسطنبول، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018

منعت الولايات المتحدة 16 سعوديًا من دخول أراضيها على خلفية "دورهم في مقتل" الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان "اليوم، يُسمّي وزير الخارجيّة (مايك) بومبيو بشكل علني هؤلاء الأفراد، لدورهم في مقتل جمال خاشقجي".

وينطبق منع الدخول إلى الأراضي الأميركية أيضًا على "عائلات" هؤلاء الأفراد.

ويأتي هذا الإعلان من جانب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت واجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا من الكونغرس على خلفية ردها على مقتل خاشقجي.

وفرضت واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على 17 مسؤولاً سعودياً على خلفيّة هذه القضيّة.

قُتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 بعد دخوله قنصليّة بلاده في اسطنبول. وكان يكتب مقالات رأي ناقدة لسياسات بلاده في صحيفة "واشنطن بوست".

ونفت الرياض في مرحلة أولى حصول جريمة قتل في القنصليّة، ثمّ تحدّثت عن عمليّة نفّذها عناصر "خارج إطار صلاحيّاتهم"، وأقدمت على إقالة مسؤولين من مناصبهم، بعضهم مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبدأت محاكمة 11 مشتبهاً بهم في الجريمة بداية العام أمام القضاء السعودي.

وطالب النائب العام السعودي بحكم الإعدام بحقّ خمسة من الأشخاص الأحد عشر الذين بدأت محاكمتهم في القضية ولم تُكشف هوّياتهم.

ولم يُعثر على جثمان خاشقجي حتى الآن.

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