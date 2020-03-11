هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2020 07:04 م

تدرس الولايات المتحدة فرض حظر على دخول المسافرين من أوروبا لإبطاء انتشار فيروس كورونا، حسب ما ذكر مسؤول أميركي بارز الأربعاء.

وقال كين كوتشينيلي نائب وزير الأمن القومي بالوكالة إنّ "المسألة قيد النقاش حول كيفية التعامل مع أوروبا بشكل عام".

إلا أنّه أكّد أنّه "لم يصل ذلك بعد إلى مستوى استخدام السلطات القانونية لمنع السفر، ولكنّه أمر قيد الدرس".

وصرّح أمام لجنة الأمن القومي في مجلس النواب "فيما يواجه كل بلد، وفي هذه الحالة كل منطقة، قدراً أكبر من المشاكل، فإن الوضع تجري مراجعته على أساس يومي".

وأضاف أنّ "أوروبا تمثّل مشكلة فريدة" لأنّ منطقة شنغن تسمح بحرية الحركة بين معظم دول أوروبا الغربية.

وقال كوتشينيلي، نائب وزير الامن القومي لشؤون المواطنة والهجرة إن ايطاليا، البلد الاوروبي الأكثر تضرراً بكوفيد-19، تقوم بالفحص المسبق لجميع الركاب المتوجّهين في رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة.

إلا أنّه أقرّ بأنّ الولايات المتحدة لا تمتلك الموارد الكافية لفحص الايطاليين او غيرهم ممن يسافرون في رحلات غير مباشرة من أوروبا الى الولايات المتحدة.

ولم يكشف عن اية معلومات اضافية حول امكانية فرض حظر.

وفي وقت سابق قال خبير صحّة في الحكومة الاميركية إن اكبر تهديد يشكّله الفيروس على البلاد هو انتقاله من أوروبا.

وقال روبرت ريدفيلد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنّ "التهديد الحقيقي بالنسبة لنا يكمن الآن في أوروبا ... فهي المكان الذي تأتي منه الحالات".

واضاف "أقولها بصراحة، أوروبا هي الصين الجديدة".

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