هذا المحتوى تم نشره يوم 09 نوفمبر, 2019 05:18 ص

اسبر خلال اللقاء مع الصحافيين الاربعاء في واشنطن، 28 اب/اغسطس 2019

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الجمعة أنّ الولايات المتحدة تُريد تعزيز تعاونها العسكري مع الصين وترغب خصوصًا في إعادة رفات الجنود الأميركيّين الذين قتِلوا في الصين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار راندال شرايفر المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنتاغون، إلى أنّ وزير الدّفاع الأميركي مارك إسبر الذي من المقرّر أن يزور آسيا الأسبوع المقبل، سيلتقي نظيره الصيني الجنرال وي فنغ على هامش اجتماع دولي في بانكوك.

وقال شرايفر "نُفضّل أن تكون هناك علاقة تعاون أكبر مع الصين". وأضاف أنّ إسبر "سيطلب مزيدًا من التعاون بشأن المفقودين (...) بخاصّةٍ في الحرب العالمية الثانية، وهو مجال نتعاون فيه بشكلٍ متقطّع مع الصينيين. نرغب في أن تعود (هذه العلاقة) إلى مستوى أقوى".

ولفت إلى أنّ إسبر يُفترض أن يناقش أيضًا انتهاكات العقوبات الدوليّة المفروضة على كوريا الشماليّة، وهي انتهاكات منسوبة إلى الصين.

وتتّهم الولايات المتحدة بكين خصوصًا بتوفير النفط لنظام بيونغ يانغ، في انتهاك للحظر المفروض عليها.

وخلال جولته، يزور إسبر أيضًا سيول ومانيلا وهانوي.

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