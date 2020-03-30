هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 06:24 ص

موظف يحمل حبوب دواء كلوروكين في معهد "ميديتيرانيه" للأمراض المعدية في مارسيليا في 26 شباط/فبراير 2020

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأحد باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالاً كبيرة.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية في بيان أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل "أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف (هذه العلاجات) للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".

وأشاد الرئيس الأميركي في 24 آذار/مارس بهذا العقار قائلاً إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثراً هائلاً. سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح".

ويدافع الطبيب الفرنسي ديدييه راوولت المثير للجدل عن هذا الدواء وقدّم دراسات عنه لم تقنع تماماً المجتمع العلمي.

وحذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزلياً. وتوفي أحد سكان ولاية أريزونا (جنوب غرب) بعد تناوله فوسفات الكلوروكين المخصص لتنظيف أحواض السمك.

ويعمل المعهد الوطني للصحة وإدارة البحث والتنمية في مجال الطب الحيوي في الولايات المتحدة على اختبارات سريرية للعلاجات. وسينطلق اختبار مبني على بروتوكول أعده البروفيسور راوولت، ويجمع بين الهيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين (مضاد حيوي)، في نيويورك.

وفي الولايات المتحدة أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بالفيروس، وفق جامعة جونز هوبكينز.

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