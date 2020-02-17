هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير, 2020 06:02 م

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الرئيس الأنغولي جواو لورينسو في 17 شباط/فبراير 2020 في لواندا

أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين في لواندا بحملة مكافحة الفساد التي يقوم بها الرئيس الأنغولي جواو لورينسو خصوصاً ضد سلفه جوزيه ادواردو دوس سانتوس.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بعدما التقى رئيس أنغولا "خلال عامين ونصف عام في الحكم، قام الرئيس لورينسو بعمل رائع لجعل (الفساد) شبحاً من الماضي".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي الذي يقوم بجولة في إفريقيا أن لورينسو "يعزز الشفافية ويساعد المؤسسات المالية في إصلاح أوضاعها ويلاحق" المذنبين.

وقال "أنا متفائل بأنه سيواصل تحرير أنغولا من الفساد".

ومنذ وصل إلى الرئاسة، قام جواو لورينسو، العضو في الحزب الحاكم منذ استقلال أنغولا عام 1975، بإصلاح أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية والجهاز الأمني في البلاد تحت راية مكافحة الفساد.

وتم استهداف أقارب عديدين لسلفه في شكل مباشر.

ويتهم القضاء الأنغولي إيزابيل دوس سانتوس ابنة الرئيس السابق التي أُقيلت من منصبها كرئيسة مجلس إدارة شركة النفط الحكومية "سونانغول"، بالاحتيال واختلاس أموال وتبييض أموال. وتندد إيزابيل بما اعتبرت انه "هجوم سياسي".

ويُحاكَم أخوها غير الشقيق خوسيه فيلومينو دوس سانتوس الذي كان يرأس صندوق الاستثمار السيادي، منذ كانون الأول/ديسمبر في لواندا بتهمة اختلاس المال العام.

خلال 38 عاماً في الحكم (1979-2017)، استغلّ جوزيه ادواردو دوس سانتوس اقتصاد بلاده، وهي إحدى الدول الأفقر في العالم، لصالح مجموعة من أقاربه.

واعتبر بومبيو الاثنين أن الفساد "أعاق لمدة طويلة جداً الامكانات الهائلة" لأنغولا.

وتابع "نحن مصممون، سنقوم بذلك في كل العالم، نريد أن تكون المعاملات المالية في العالم شفافة" معرباً عن استعداده لـ"مساعدة" أنغولا.

وتحلّ هذه الدول الواقعة في جنوب إفريقيا في المرتبة 146 من أصل 180 من حيث مؤشر الفساد العالمي الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أيضاً إنه "متفائل" بالجهود التي تقوم بها الحكومة الأنغولية لناحية خصخصة 195 شركة حكومية، في قرار اعتبر انه "سيستقطب كثيراً الاستثمارات الخاصة".

وأخيراً شكر أنغولا التي وجّهت دعوة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارتها. وقال بومبيو "سيرغب (ترامب) كثيراً في المجيء إلى هنا" مضيفاً أن "هذا العام حافل لأنه عام انتخابات".

بعد ثلاث سنوات من حكم ترامب، أصبح بومبيو أعلى مسؤول أميركي يقوم بجولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبعد السنغال وأنغولا، يتوجه مساء الاثنين إلى اثيوبيا في زيارة تستمرّ حتى الأربعاء.

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