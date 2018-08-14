الولايات المتحدة تعتبر ان المحادثات مع كوريا الشمالية تتحرك "في الاتجاه الصحيح"
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المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناورت(afp_tickers)
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء ان المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تحقق تقدما وتسير "في الاتجاه الصحيح".
وقالت ناورت في مؤتمر صحفي ان المحادثات التي تجري في الكواليس مع بيونغ يانغ باتت شأنا طبيعيا في أعقاب قمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو الماضي وايضا الاجتماعات اللاحقة بين وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين آخرين في بيونغ يانغ.
وأضافت "نحن نعتبر ان الاجتماعات والمفاوضات والمحادثات التي نمضي قدما فيها في الكواليس تتحرك في الاتجاه الصحيح".
وأشارت الى أن "المحادثات مع حكومة كوريا الشمالية أصبحت شأنا طبيعيا الى حد بعيد".
وتأتي هذه التعليقات بعد اعلان الكوريتين الشمالية والجنوبية الإثنين اتفاقهما على عقد قمة في بيونغ يانغ في ايلول/سبتمبر المقبل.
وامتنعت ناورت عن اعطاء تفاصيل عن المحادثات والمكان الذي تجري فيه ومن الذي يقوم بها او ما هي المواضيع المطروحة للنقاش.
لكنها كررت وجهة النظر الأميركية بأن كيم أبلغ ترامب استعداده لنزع سلاحه النووي، وهو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من هذه المفاوضات.
وقالت "هذا بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "نحن نستمر بهذه المحادثات لأن الرئيس كيم ألتزم للرئيس ترامب بأنهم على استعداد لنزع السلاح النووي. ولذا سوف نواصل الجهود بنية حسنة كاملة للدفع بهذه المحادثات الى الأمام".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب