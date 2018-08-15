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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 02:36 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:36

ديبرا والدة المصور المخطوف تايس مع زوجها مارك خلال مؤتمر صحافي في بيروت عام 2017

أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن اعتقادها بأن الصحفي الاميركي المفقود أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة، بعد مرور ست سنوات على اختفائه في سوريا حيث يعتقد انه محتجز هناك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في الذكرى السنوية السادسة لاختفائه في ظروف غامضة "نعتقد أنه على قيد الحياة".

وأضافت "ما زلنا نشعر بقلق عميق حول حالته، ونعمل بجهد من أجل اعادة أوستن تايس إلى الوطن".

ولم تعط ناورت أي تفاصيل حول كيفية وصول الولايات المتحدة الى هذا الاستنتاج او عن مكان احتجازه والجهة التي تحتجزه.

وعمل تايس كمصور حر لصالح عدد من المؤسسات الإعلامية مثل "وكالة الصحافة الفرنسية" و"ماكلاتشي نيوز" و"الواشنطن بوست" و"سي بي اس" وغيرها قبل احتجازه عند نقطة تفتيش قرب دمشق في 14 آب/اغسطس 2012.

وظهر الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية معصوب العينين بين مجموعة من المسلحين غير المعروفين في تسجيل فيديو بث لاحقا.

ومنذ ذلك الوقت لم ترشح أي معلومات رسمية حول ما اذا كان حيا ام لا.

وفي وقت سابق هذا العام أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص جائزة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف مصيره.

وقال والداه لصحيفة "واشنطن بوست" انهما يأملان بأن تفتح إدارة ترامب مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية لتأمين إطلاق سراحه.

وقالت والدته ديبرا تايس "نحن حقا نؤمن أن هذه الإدارة لديها التزام أكبر بإعادة الناس الى الوطن".

ومع انقطاع العلاقات الأميركية السورية، رفضت ناورت الإجابة بشكل مباشر حول ما اذا كانت محادثات مباشرة مع دمشق حول تايس ممكنة.

وقالت "استطيع أن أوكد لكم اننا نبذل كل ما بوسعنا لمحاولة اعادته الى الوطن".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب