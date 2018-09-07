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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 06:10 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:10

مهاجرون ينتظرون في قاعدة للبحرية في طرابلس بعد إنقاذهم في البحر المتوسط في 24 حزيران/يونيو 2018

عرقلت الولايات المتحدة الموافقة على طلب في الأمم المتحدة للسماح لسفينة تابعة للبحرية الليبية بالعودة إلى ديارها لمكافحة تهريب البشر، بحسب وثائق حصلت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

وكانت الفرقاطة "الهاني" أرسلت إلى مالطا في 2013 للخضوع لأعمال تصليح بعد تسرب الماء إليها، بموجب عقد مع شركة "كسار شيب ريبير" لتصليح السفن ومقرها مالطا. وتم تخزين الذخيرة التي كانت على متنها أثناء أعمال التصليح.

وقالت مالطا للجنة عقوبات دولية إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تريد الان إعادة السفينة الحربية مع ذخيرتها في إطار جهود طرابلس لمكافحة مهربي المهاجرين.

ويسمح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تشرف على تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في 2011.

واقترحت مالطا الشهر الماضي أن توافق اللجنة على الطلب لأن السفينة باتت صالحة للإبحار وتعتزم القيام بمهمة دورية بحرية في المياه الليبية "نظرا لمسائل الهجرة والتهريب".

ومنعت الولايات المتحدة الموافقة على الطلب في 28 آب/اغسطس "بانتظار مزيد من الدراسة" بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ورفضت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة التعليق على قرارها منع الموافقة على الطلب. وقال مسؤول أميركي "لا يمكننا تقاسم تفاصيل مفاوضات مغلقة".

والسويد التي تترأس لجنة العقوبات على ليبيا، قالت إن الطلب لا يزال يخضع للدراسة.

في حزيران/يونيو فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ست أفراد متهمين بتهريب المهاجرين في ليبيا بعد انتشار تسجيل فيديو يظهر بيع المهاجرين كعبيد اثار سخطا عالميا العام الماضي.

وغرقت ليبيا في فوضى بعد الاطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011. وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.

والمهربون الذين يعملون بحرية في ليبيا قاموا منذ 2014 بنقل مئات آلاف المهاجرين على متن مراكب بهدف الوصول إلى أوروبا بحرا، ومات المئات منهم خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب