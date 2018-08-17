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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 04:48 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:48

آلية للتحالف الدولي في بدة رميلين في محافظة الحسكة في سوريا 6 حزيران/يونيو 2018

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستعلّق صرف مبلغ 230 مليون دولار مخصص لبرامج تحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرة الى زيادة في المساعدات التي تعهّد بها شركاء آخرون في التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الاسلامية هناك.

ونفى مسؤولون نيّة الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، وقالوا إن واشنطن ستدعم عملية إعادة بناء طويلة الأمد، لكن فقط بموجب خطة الطريق التي تمّ التوصّل إليها في جنيف عام 2012 والتي تتضمّن انتقالا سياسيا في دمشق يعارضه الرئيس بشّار الاسد وحليفته روسيا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن وزير الخارجية مايك بومبيو "أعاد توجيه" الـ230 مليون دولار التي كانت قد وضعت جانبا لمساعدة المناطق التي تم تحريرها واستعادتها من سيطرة التنظيم الجهادي، بعد ان التزم الشركاء في التحالف تخصيص 300 مليون دولار من أموالهم.

وهذا يأتي متوافقا مع إصرار الرئيس دونالد ترامب على أن الحلفاء والشركاء يجب أن "يتشاركوا تحمّل الأعباء" في سوريا.

واضافت إن القرار اتّخذ بالاستناد الى التعهّدات المالية الإضافية لهؤلاء الشركاء، ومنها 100 مليون دولار من السعودية و50 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة، وأيضا "المساهمات العسكرية والمالية الكبيرة التي قدّمتها الولايات المتحدة حتى الآن".

وتابعت نويرت خلال مؤتمرها الصحافي "هذا يسمح لنا بتحرير أموال دافعي الضرائب لاستخدامها على أولويات أخرى في السياسة الخارجية".

وأكّدت أن "هذا القرار لا يمثّل أي تقليل من التزام الولايات المتحدة بأهدافنا الاستراتيجية في سوريا. الرئيس أوضح أننا على استعداد للبقاء في سوريا حتى الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة الاسلامية، وسنبقى مركّزين على ضمان انسحاب القوات الايرانية ووكلائها".

من جهته قال بريت ماكغورك المبعوث الخاص للبيت الابيض لدى التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية إنه قد تمّ إخراج التنظيم الجهادي من 99 بالمئة من المناطق التي كان يسيطر عليها سابقاً في سوريا، ويتمّ العمل على الاستعدادات للمرحلة الأخيرة من الحملة العسكرية.

- واشنطن تريد "انتقالا سياسيا" في دمشق -

وأضاف إن عمليات تحقيق الاستقرار التي تتضمّن نزع الألغام وجرّ المياه وتوليد الكهرباء واحتياجات أساسية أخرى جارية في المناطق المستعادة.

وأعطى مثالا إعادة إمداد 26 منطقة في الرقّة بمياه الشفة، بعد أن كانت الشبكات قد تعرّضت للتخريب خلال الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وأضاف ماكغورك "نحن نركّز على تحقيق الاستقرار وإعادة الناس إلى منازلهم".

وأشار الى أنه مع ذلك فإن احتياجات البلد الطويلة الأمد لإعادة البناء "مرتبطة كثيراً بالعملية السياسية في جنيف".

وأضاف "أوضحنا أن المساعدات الدولية لإعادة الإعمار لسوريا لن تأتي حتى نحقّق تقدمًا غير قابل للتغيير على مسار جنيف وان نتطلّع إلى عملية انتقال سياسي".

وعارض الأسد وموسكو مبادرة جنيف التي يدعمها مجلس الأمن الدولي لأنها تهدّد بإخراج الرئيس السوري من السلطة.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا الثلاثاء أنه يخطّط لاستضافة مفاوضات تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا في أيلول/سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ستكون بمثابة الخطوة الأولى لإحياء خطة جنيف.

وتساءل القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد ما إذا كان نظام الأسد "يماطل" بجهود السلام الأممية.

وقال "لن تكون هناك استنادا الى الاتفاق الدولي مساعدات لإعادة إعمار سوريا إلا اذا صادقت الأمم المتحدة وليس موسكو او واشنطن أو أي عاصمة أخرى على أن هناك عملية سياسية جارية جديرة بالثقة ولا رجعة فيها".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب