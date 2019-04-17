هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 06:37 م

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات ضد المصرف المركزي الفنزويلي في إطار مساعيها لتضييق الخناق على الرئيس نيكولاس مادورو.

كما كشف مستشار الأمن القومي جون بولتون في خطاب له في ميامي عن اتخاذ تدابير ضد حكومة يسارية ثالثة في أميركا اللاتينية هي حكومة نيكاراغوا، وذلك عبر فرض عقوبات ايضا ضد ابن الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا.

وقالت الولايات المتحدة انها ستمنع كل التعاملات الأميركية وتحجز أي أصول لديها تابعة للمصرف المركزي الفنزويلي ورئيسه اللذين اعتبرتهما قناتين رئيسيتين لتمويل حكومة مادورو.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان صدر بموازاة خطاب بولتون إن إجراءات إدارته ضد المصرف المركزي في فنزويلا هي "لمنع استخدامه كأداة لنظام مادورو غير الشرعي الذي يستمر في سلب الثروات الفنزويلية واستغلال مؤسسات الحكومة لإثراء المسؤولين الفاسدين في الداخل".

وأضاف البيان ان وزارة الخزانة اتخذت احتياطاتها لضمان ان يستمر الفنزويليون في استخدام بطاقات الائتمان بالرغم من وضع المصرف المركزي على اللائحة السوداء.

وأعلن بولتون ايضا اجراءات ضد لوريانو اورتيغا موريللو ابن رئيس نيكاراغوا اليساري والسيدة الأولى روزاريو التي تشغل ايضا منصب نائب الرئيس.

واتهمت الخزانة أورتيغا الابن بإجراء "صفقات فاسدة" مع مستثمرين اجانب واستغلال مشروع "نيكاراغوا غراند كانال" الساعي لبناء قناة منافسة لقناة بنما، من أجل تبييض الأموال.

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