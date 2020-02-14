هذا المحتوى تم نشره يوم 14 فبراير, 2020 11:23 م

قائد الجيش السريلانكي الجنرال شافيندرا سيلفا في كانون الثاني/يناير 2020

أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة أنّ قائد الجيش السريلانكي الجنرال شافيندرا سيلفا ممنوع من دخول أراضيها، مبرّرة قرارها بأنّه متّهم بارتكاب جرائم حرب.

وتتّهم منظّمات عدّة، في مقدّمها الأمم المتحدة، الجنرال سيلفا بالقيام بدور رئيسي في جرائم الحرب التي ارتكبت في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي دارت بين القوات الحكومية وانفصاليي التاميل على مدى 37 عاماً وقتل خلالها 100 ألف شخص، وانتهت في 2009 بهجوم واسع النطاق شنّته القوات الحكومية وقتل فيه 40 ألفاً من التاميل.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ هذه الاتهامات "خطرة" و "موثوق بها" وبناء عليه لن يُسمح للجنرال ولا لأفراد أسرته بدخول الأراضي الأميركية.

وحضّ بومبيو في بيان "الحكومة السريلانكية على تعزيز حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".

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