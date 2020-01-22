هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 10:09 ص

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال مشاركته في منتدى دافوس في 21 كانون الثاني/يناير 2020

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء من دافوس أن الولايات المتحدة تنظر في فرض رسوم جمركية عقابية على قطاع السيارات الأوروبي، في حال فرض الأوروبيون ضرائب "تعسفية" على الشركات الرقمية الكبرى.

ومكرراً تهديدات سابقة لواشنطن في هذا الصدد، قال منوتشين "نعتبر أن الضريبة الرقمية تمييزية بطبيعتها"، مضيفاً "إذا أرادو ان يفرضوا تعسفياً ضرائب على شركاتنا الرقمية، فسنفرض نحن ضرائب بشكل تعسفي على صانعي السيارات".

وجاءت كلمة منوتشين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الذي بدأت أعماله الثلاثاء، وتطغى عليه مساعي مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري على البيئة والاقتصاد.

والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على هامش منتدى دافوس برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وقال الطرفان إنهما يعملان باتجاه التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017 للتوصل الى اتفاق تجاري، إلا أن جهودهما تعطلت.

وجاءت محادثات ترامب مع الأوروبيين بعدما أعلنت باريس هدنة مع واشنطن بشأن خططها فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية التي تحقق عائدات في فرنسا. وهدد ترامب بالرد على ذلك بفرض رسوم جمركية.

ولعبت فرنسا دوراً رياديًا في الجهود الرامية لتشديد الضرائب على شركات رقمية عملاقة بينما أثار البرلمان الفرنسي حفيظة إدارة الرئيس الأميركي في تموز/يوليو بعد تبنيه قانونًا يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون داخل البلاد.

وتحدث البيت الأبيض بايجابية عقب الاجتماع بين ترامب وفون دير لايين، وقال في بيان إنهما "اتفقا على أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العمل معا لمواجهة تحديات عالمية مثل ممارسات الصين التجارية غير العادلة، والاتصالات وانعدام أمن الطاقة".

وجاء في البيان ان "الرئيس ترامب جدد التأكيد على أهمية التجارة الحرة والنزيهة والمتبادلة، وأن الولايات المتحدة تتوقع احراز تقدم ملموس باتجاه ابرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب".

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد الشهر الماضي أنه سيرد بشكل "موحّد" على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية.

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