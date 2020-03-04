هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 09:09 ص

طائرة كاي سي-46 ايه (يسار) تجري اختبارا في العام 2015 فوق قاعدة ادواردز الجوية في كاليفورنيا

وافقت واشنطن الثلاثاء على بيع طائرات تزويد بالوقود جوا من طراز "كاي سي-46 بيغاسوس" إلى إسرائيل التي تصبح بذلك من حلفاء الولايات المتحدة الكبار القلائل الذين يملكون هذه الطائرة.

وستحل هذه الطائرة التي يمكن استخدامها أيضا للنقل العسكري، مكان طراز آخر موضوع في الخدمة منذ الحرب الباردة.

وسمح البنتاغون ببيع إسرائيل ثمانية طائرات تزويد بالوقود هذه من صنع "بوينغ" بكلفة 2,4 مليار دولار، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.

وجاء في البيان أن هذه الطائرات ستسمح لاسرائيل بتزويد طائرات أخرى بالوقود جوا ما يزيد من نطاق تحركها و"يؤهلها توفير قدرات إضافية للجيش الأميركي في المنطقة ما يسمح له بتخصيص تجهيزات لمناطق أخرى في حال وقوع حرب".

وكان برنامج تطوير طائرات "كاي سي-46" تأخر لسنوات مع كلفة إضافية كبيرة لبوينغ.

وقد اختار سلاح الجو الأميركي هذه الطائرة في 2011 بعد منافسة شرسة مع منافستها الأوروبية "إيرباص" للحلول مكان "كاي سي-10" (1981) و"كاي سي-135" (1957).

ورصد سلاح الجو الأميركي عيوبا في كاميرات الطائرات التي تساعد على انجاز المناورة الدقيقة لتزويد طائرة اخرى بالوقود جوا.

وردا على سؤال في الكونغرس حول هذا البرنامج، قال قائد أركان سلاح الجو الأميركي الجنرال ديفيد غولدفين إن البنتاغون يضغط على "بوينغ" لتسوية المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وإسرائيل هي ثاني حليف للولايات المتحدة يحصل على موافقة لشراء هذه الطائرات بعد اليابان التي أوصت على طائرتين.

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