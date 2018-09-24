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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 08:13 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:13

مركب يقل لاجئين روهينغا وصلوا إلى ضفة نهر ناف في بنغلادش، في 12 ايلول/سبتمبر 2017

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أن لديها أدلة على ارتكاب الجيش البورمي أعمال عنف ممنهجة بحق أقلية الروهينغا بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب على نطاق واسع.

ونشرت وزارة الخارجية التقرير بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تخصيص 185 مليون دولار للاجئين الروهينغا وذلك خلال اجتماع في الامم المتحدة حول بورما.

وتقرير وزارة الخارجية الذي يستند إلى مقابلات أجريت في نيسان/ابريل مع 1024 من الروهينغا البالغين ممن لجأوا إلى بنغلادش المجاورة، يقدم روايات تتطابق مع تقارير مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويتجنب التقرير بشكل واضح استخدام كلمات إبادة أو تطهير إتني في وصف القتل الجماعي للروهينغا، الأقلية المسلمة التي يقيم غالبية أفرادها في ولاية راخين حيث لا تعتبرهم الاكثرية البوذية من مواطنيها.

ويقول التقرير الذي أجراه مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية إن "الدراسة تكشف أن أعمال العنف الأخيرة في شمال ولاية راخين كانت مفرطة وواسعة النطاق ومستشرية وموجهة على ما يبدو لترهيب الشعب وطرد السكان الروهينغا".

وأضاف التقرير أن "هدف وحجم العمليات العسكرية يشيران إلى أنها كانت منسقة ومخطط لها بشكل جيد".

وتابع "في بعض المناطق استخدم المنفذون تكتيكات تسببت في خسائر بشرية كبيرة، مثلا حبس الناس في منازل لاحراقهم وتسييج قرى برمتها قبل إطلاق النار على الحشد أو إغراق مراكب محملة بمئات الروهينغا الهاربين".

- قتل واغتصاب -

ذكر التقرير أن 82 بالمئة من اللاجئين الذين شملتهم الدراسة شاهدوا عمليات قتل و51 بالمئة منهم أكدوا وقوع أعمال عنف جنسية.

وقالت وزارة الخارجية إن شهود العيان الذين قدموا من قرى عدة، أكدوا وقوع عمليات اغتصاب، مع إجبار عناصر الجيش جميع النساء على مغادرة منازلهن.

ويضيف التقرير "بعد ذلك يختارون مجموعة أصغر من النساء -- عادة أربع أو خمس، لكن بعض اللاجئين تحدثوا عن 20 -- يأخذهم 15 جنديا إلى حقول وغابات ومنازل ومدارس أو إلى المراحيض، لاغتصابهن بشكل جماعي".

وقال التقرير إن "العديد من الضحايا قتلن في ما بعد كما يعتقد لكن ليس في معظم الحالات" مضيفا بأن الجنود في بعض الحالات يذهبون من منزل إلى منزل بحثا عن "أجمل الفتيات" لاغتصابهن بشكل جماعي.

وفي 88 بالمئة من الحالات قال شهود العيان إن الجيش يقف وراء الفظائع. وعدد قليل قالوا إنهم تعرضوا لهجمات من جانب جيش إنقاذ روهينغا أراكان، الجماعة المسلحة التي تسببت هجماتها على مواقع للجيش في تشرين الأول/اكتوبر في عملية القمع.

واندلعت أعمال العنف في بورما بعيد انتقالها إلى الديموقراطية وترحيب دول الغرب بما وصفوه انتصار الحوار.

وقد شوهت الحملة صورة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي كانت تعتبر رمزا للديموقراطية وحقوق الانسان بسبب صمتها حيال ما تعرضت له أقلية الروهينغا.

- مساعدة للاجئين -

لجأ أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة ويخشون العودة إلى بورما رغم اتفاق بين الدولتين لإعادتهم.

واستضافت بريطانيا اجتماعا ضم نحو 12 وزير خارجية حضره أيضا مستشار الدولة في بورما كياو تنت سوي ووزير التعاون الدولي كياو تن، علما بأن أونغ سان سو تشي لم تأت إلى نيويورك.

وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، العائد حديثا من زيارة الى بورما، من أنه على القادة العسكريين الرد على أي فظاعات ارتكبت بحق الروهينغا.

وقال هانت في الاجتماع المغلق بحسب المتحدث باسمه "إذا في غضون عام، لم نتمكن من إحداث فرق ذي معنى في حياة المليون أو أكثر ممن تضرروا، نكون قد فشلنا كمجتمع دولي".

وأعلنت السفيرة الأميركية نيكي هايلي تخصيص 185 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية والماء والرعاية الصحية ومساعدات ضرورية أخرى للاجئين، رغم أن الولايات المتحدة خفضت بشكل كبير عدد اللاجئين الذين تستقبلهم.

واليابان الساعية لنسج علاقات وثيقة مع بورما التي كانت حكومتها العسكرية السابقة متحالفة مع الصين، حضت بورما على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين لكنها دعت أيضا لدعم الحكومة المدنية.

وأكد وزير الخارجية تارو كونو أن "الديموقراطية في بورما لا تزال في مراحلها الأولية، وكي لا تعود بورما إلى نظامها العسكري السابق، فإن دعم المجتمع الدولي ضروري".

ونقلت صحيفة مؤخرا عن قائد الجيش البورمي مين اونغ هيانغ قوله لقواته إن لا دولة أو منظمة أو مجموعة "يحق لها التدخل واتخاذ قرارات بشأن سيادة دولة ما".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب