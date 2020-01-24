هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير, 2020 01:20 ص

والدا الشاب البريطاني هاري دان الذي قتل في حادث تصادم، بعد لقاءهما مسؤولين بريطانيين في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019

رفضت الولايات المتحدة طلبا من الحكومة البريطانية لتسليم زوجة دبلوماسي متورطة في حادث تصادم أدى إلى مقتل شاب، وفق ما أعلنت لندن الجمعة.

وعكرت قضية آنا ساكولاس (42 عاما) صفو علاقات لندن الوثيقة مع واشنطن، وأثارت جدلا حول حدود الحصانة الدبلوماسية في قضايا غير متعلقة بالأمن القومي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية "نشعر بالخيبة لهذا القرار، الذي يبدو أنه إنكار للعدالة".

وأضافت "ندرس بشكل عاجل خياراتنا".

وقضى البريطاني هاري دان في آب/اغسطس عندما اصطدمت دراجته النارية بسيارة كانت على المسار الآخر من الطريق قرب قاعدة جوية في نورثامبتونشير بوسط انكلترا، يستخدمها الجيش الأميركي للتنقل.

وأقرت ساكولاس في تشرين الأول/أكتوبر بأنها السائقة، لكنها رفضت العودة إلى بريطانيا للمثول أمام القضاء، بحسب طلب والدي دان، بحجة الحصانة.

وتم إبلاغ والدي الشاب البالغ 19 عاما بقرار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الخميس، وفق متحدث باسم العائلة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على اتصالات للتعليق.

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