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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 11:27 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:27

تعهّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد بأن الولايات المتحدة سوف "تطبّق العقوبات" التي أعادت فرضها على ايران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

وابتداءً من الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش الثلاثاء لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأميركية، كما ان عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد.

وعندما سئل بومبيو في طريق عودته من سنغافورة الى واشنطن عما اذا كان بإمكان طهران الإلتفاف على الإجراءات، أجاب بومبيو الصحافيين المرافقين له "الولايات المتحدة سوف تطبق العقوبات".

وقال بومبيو إن تصعيد الضغط على طهران يرمي الى "إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة"، مضيفا ان الإيرانيين "غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الإقتصادية التي قطعتها لهم".

وأضاف "الشعب الإيراني غير سعيد، ليس مع الأميركيين وانما مع قيادته".

وتابع "هذا فقط عن عدم رضى الإيرانيين عن حكومتهم الخاصة، والرئيس كان واضحا جدا بأننا نريد ان يكون صوت الشعب الإيراني قويا في اختيار قيادته".

وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو من الإتفاق النووي مع إيران لذي تم توقيعه عام 2015، وهي ستعيد استخدام "أقصى الضغوط" عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 آب/أغسطس، وقطاع الطاقة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب