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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 04:16 م 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:16

صورة جماعية لاجتماع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس في 30 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)