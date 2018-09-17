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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 09:24 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:24

صورة التقطت من الجو لجزر سبراتلي المتنازع عليها في 21 نيسان/ابريل 2017

أجرت اليابان أول مناورة على مواجهة الغواصات في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما ذكرته صحيفة الإثنين، في خطوة يمكن أن تثير استفزاز بكين التي تؤكد أحقيتها بمعظم مساحة البحر المتنازع عليه.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب إن المناورة المضادة للغواصات أُجريت الخميس في بحر الصين الجنوبي "لتحسين التقنيات الاستراتيجية".

ودافع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن المناورة التي قال إنها لا تسعى لاستهداف "دولة معينة".

ولم يؤكد آبي ولا متحدث باسم الوزارة ما إذا كانت تلك أول مناورات من نوعها هناك.

وذكرت صحيفة اساهي شيمبون إن الغواصة كوروشيو انضمت الخميس إلى ثلاث سفن حربية يابانية في البحر جنوب غرب جزيرة سكاربورو الصغيرة التي تسيطر عليها الصين.

وتؤكد الصين أحقيتها في معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد والذي يمر من خلاله خمسة ترليون دولار من التجارة البحرية سنويا، رغم مطالبات كل من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام.

ويتصاعد التوتر بشأن جزيرة سكاربورو منذ ان سيطرت عليها بكين من مانيلا في 2012.

وقالت الصحيفة إن مناورات الغواصة هي الأولى التي تقوم بها طوكيو في بحر الصين الجنوبي.

وقالت اساهي نقلا عن مصادر حكومية يابانية لم تسمها إن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية نفذت مناورات "عملانية" مضادة للغواصات تشمل رصد غواصات للعدو بأجهزة السونار.

وقالت المصادر إن التمارين شرعية وجرت في مياه محايدة مع ضمان حق الوصول بموجب القانون الدولي.

وأكد آبي أنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت سابق هذا الشهر على إجراء زيارة لبكين قريبا مضيفا أن العلاقات اليابانية-الصينية دخلت "مرحلة جديدة".

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ تأكيد المناورة لكنه قال إن "الوضع في بحر الصين الجنوبي يتحسن".

وقال خلال إيجاز صحافي إن على اليابان "أن تتصرف بحذر وأن تتجنب القيام بما يسيء إلى السلم والاستقرار الاقليميين".

وبعد المناورة توجهت الغواصة اليابانية الإثنين إلى مرفأ كام رانه بوسط فيتنام، في مسعى للتأكيد على التعاون الدفاعي لطوكيو مع هانوي، بحسب أساهي.

وستبقى الغواصة مع 80 شخصا على متنها هناك حتى يوم الجمعة.

وهذه أول زيارة لغواصة أجنبية إلى المرفأ الاستراتيجي المهم منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الدفاع نقلا عن نظيره الفيتنامي.

تعبر بحر الصين الجنوبي ممرات بحرية دولية حيوية ويعتقد بأنه زاخر بثروة مهمة من النفط والغاز الطبيعي.

ونفذت الصين على مدى سنوات عمليات ردم لحيود مرجانية، وقامت ببناء منشآت مدنية وعسكرية في المنطقة المتنازع عليها.

في وقت سابق هذا الشهر هاجمت بكين بريطانيا لارسالها سفينة بحرية إلى مسافة قريبة من الجزر المتنازع عليها -- ضمن تدريبات "حرية الملاحة" التي قامت بها مؤخرا الولايات المتحدة وحلفاؤها لتذكير بكين بحقهم في الوصول إلى تلك المياه.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب