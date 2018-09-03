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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 11:36 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:36

رئيس وزراء اليابان (وسط) ووزير الدفاع الياباني ايتسونوري أوkوديرا (يسار) يستعرضان حرس الشرف في مقر وزارة الدفاع في طوكيو في 3 أيلول/سبتمبر 2019. (afp_tickers)