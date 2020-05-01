هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2020 02:42 م

شيغيرو أومي،خبير صحي لدى الحكومة اليابانية ضمن اللجنة المكلفة بإجراءات مكافحة كوفيد-19، خلال مؤتمر صحافي حول التوقعات المستقبلية بخصوص الوباء، 1 أيار/مايو 2020، طوكيو.

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجمعة أن الحكومة تدرس تمديد حال الطوارئ المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 لشهر آخر علماً أنها يفترض أن تنتهي في 6 أيار/مايو.

وقال شينزو آبي "عقب الإطلاع على تقرير فريق خبرائنا، طلبت من الوزير يوسوتوشي نيشيمورا (المكلف بإدارة الوباء) بالنظر في التمديد لمدة شهر في حال الطوارئ باعتبارها أساساً للتفكير في الخيارات المطروحة للاستجابة لحاجيات المناطق".

وقيّم فريق الخبراء المعيّن من الحكومة الوضع في مناطق مختلفة من البلاد و"نحن نستمع إلى رأيهم ونأمل في اتخاذ قرار يوم 4 أيار/مايو".

رغم عدم تسجيلها عدد إصابات مرتفعاً، ذكّر رئيس وزراء اليابان أن الحيطة ضرورية وأن "آراء الخبراء تقول إننا لا نزال نحتاج تعاون اليابانيين في المستقبل القريب".

وتبقى اليابان حتى الآن أقلّ تضررا من أوروبا الغربية والولايات المتحدة بتسجيلها 14300 إصابة و432 وفاة منذ ظهور الوباء، وكانت قد أعلنت حال الطوارئ مطلع نيسان/ابريل لتجنب ارتفاع عدد الإصابات بشكل سريع والضغط على النظام الصحيّ.

مع ذلك، لا يخوّل ذلك الإجراء للحكومة منع التنقلات، لكنه يسمح لحكام المناطق الطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وحضّ الشركات على الإغلاق، كما لا ينصّ على عقوبات في حقّ من يرفض الالتزام.

وقالت جمعيات طبية إن بعض المستشفيات تشهد ضغطا، ودعت سلطات أوساكا (غرب) السكان للتبرع بملابس الوقاية من الأمطار لتعويض نقص تجهيزات الحماية لدى الطواقم الطبيّة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك