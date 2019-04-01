هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 02:42 ص

المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا يعلن اسم العهد الامبراطوري الجديد "رايوا" في الأول من نيسان/أبريل 2019 في طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية الاثنين أن اسم العهد الامبراطوري الذي سيرافق حكم الامبراطور ناروهيتو يُلفظ "رايوا" ويمكن أن يعني الرمزان اللذان يمثلانه "رائع" أو "نظام" أو "تناغم" أو "سلام".

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحافي "قررنا في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أن العهد الجديد سيكون (اسمه) رايوا". ولا يزال ينبغي التأكد من طريقة كتابة الكلمة باللاتينية. وسيوضح رئيس الوزراء المعنى الدقيق للكلمة في وقت لاحق.

وتأتي تسمية هذا العهد، التي يُعتبر الكشف عنه بحدّ ذاته حدثاً تاريخياً لليابانيين، نتيجة نقاشات دامت أشهر عدة بين خبراء وشخصيات ذات أصول متنوعة وقادة سياسيين.

وعلّق الحائز جائزة نوبل للطبّ شينيا ياماناكا الذي كان أحد الأعضاء التسعة في لجنة الشخصيات، أمام كاميرات قناة "ان اتش كاي" الرسمية بالقول "إنه اسم رائع".

وأعلنت التسمية نحو الساعة 11,40 بالتوقيت المحلي (02,40 ت غ) على لسان الأمين العام والمتحدث باسم الحكومة الذي حمل أمام الكاميرات وثيقة وُضعت في إطار خشبي كُتب عليها بخط اليد الرمزان اللذان تمّ اختيارهما.

وتمّ بثّ كل ذلك عبر القنوات التلفزيونية كما تمّ تثبيت مساحات عامة شبيهة بـ"مساحات المشجعين" في أماكن عدة في اليابان.

وهذه المرة الثانية التي يتمّ إعلان اسم عهد بهذا الشكل: فالمرة السابقة كانت في الثامن من كانون الثاني/يناير 1989 غداة وفاة الامبراطور هيروهيتو (الذي يُسمى أيضاً الامبراطور "شوا" نسبة للتسمية التي أطلقت على عهده).

وسترافق تسمية "رايوا" عهد ناروهيتو الذي سيبدأ في الأول من أيار/مايو خلفاً لوالده اكيهيتو الذي أطلق على عهده الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 1989، اسم "هيسي" أي "استكمال السلام".

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