هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 08:10 ص

شيغيرو أومي،خبير صحي لدى الحكومة اليابانية ضمن اللجنة المكلفة بإجراءات مكافحة كوفيد-19، خلال مؤتمر صحافي حول التوقعات المستقبلية بخصوص الوباء، 1 أيار/مايو 2020، طوكيو.

مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كوفيد-19 حتى أواخر أيار/مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر البدء بتخفيف القيود.

وقال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة "سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 نيسان/ابريل حتى 31 أيار/مايو. وتشمل كافة المحافظات في البلاد".

وشملت في البداية حال الطوارئ التي أعلنها آبي في نيسان/ابريل طوكيو وست مناطق أخرى قبل أن يجري توسيعها لكافة أنحاء البلاد.

وكان يفترض أن تنتهي مدتها الأربعاء، لكن الوزير المعني بالاستجابة لتفشي الوباء ياسوتوشي نيشيمورا قال في وقت سابق إن تسجيل إصابات جديد لا يزال متواصلاً.

وأعلن خلال اجتماع مع لجنة خبراء تقدم المشورة للحكومة حول الوباء "عدد الإصابات الجديدة انخفض، لكن للأسف لم يصل للمستوى المطلوب"، مضيفاً "بما أن قطاع الصحة لا يزال تحت الضغط، نحتاج إلى تعاون الشعب".

ولا يزال تفشي الوباء في اليابان محدودا نسبياً بالمقارنة مع أوروبا والولايات المتحدة، حيث تسجل 15 ألف إصابة و510 وفيات.

ميس- ساه/لو/نور

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