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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 08:00 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:00

وزير الخارجية الياباني تارو كونو (يسار) يصافح نظيره الفيتنامي بام بين مين خلال الاجتماع العاشر للجنة التعاون الفيتنامي الياباني في قصر الضيافة الحكومي بهانوي في 13 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)