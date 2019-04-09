هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 06:07 ص

النائب الديموقراطي اريك سوولويل في صورة التقطت في مدينة أيوا في ولاية أيوا في 18 شباط/فبراير 2019

أعلن النائب اريك سوولويل، وهو بين أبرز منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين قراره الترشح عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال سوولويل (38 عاماً) وهو ممثل عن كاليفورنيا في مجلس النواب في واشنطن، إنه سيترشح للانتخابات خلال برنامج "ذي لايت نايت شو" على قناة "سي بس اس" الذي يُفترض أن يتمّ بثّه في وقت متأخر الاثنين.

وسوولويل هو العضو الثامن عشر من الحزب الديموقراطي الذي يدخل في السباق الرئاسي في محاولة للتغلب على ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية عام 2020.

وأكد سوولويل العضو في لجنتين برلمانيتين هما لجنة الاستخبارات ولجنة الشؤون القضائية، "لقد قمت بالكثير من الأمور لكن يمكن أن أفعل أكثر".

وتابع "أنا في الكونغرس منذ ستّ سنوات. دافعت عن بلادنا في لجنة الاستخبارات في وقت كانت الديموقراطية تواجه صعوبات".

وأوضح سوولويل أنه يريد أن يعمل خصوصاً على إصلاح لقانون حيازة الأسلحة النارية وقال "أرى أن واشنطن لا تقوم بأي شيء في هذا الصدد".

وصرّح "أنا مستعدّ لحلّ هذه المشاكل. أنا مرشّح لرئاسة الولايات المتحدة".

وقدّم قبله 17 عضواً في الحزب الديموقراطي ترشيحهم إلى الانتخابات الرئاسية عام 2020، بينهم أعضاء مجلس الشيوخ كامالا هاريس وكوري بوكر واليزبابيث وارن والنائب السابق عن تكساس بيتو أورورك ورئيس بلدية ساوث بيند في ولاية انديانا بيتر بوتيدجادج.

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