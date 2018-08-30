محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 07:41 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:41

اقرباء ضحايا يتجمعون حول الجثث خارج مشرحة مستشفى بعد غارة جوية على مدينة الحديدة في 2 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)