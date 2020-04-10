هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 06:32 ص

تلاميذ يمنيون نازحون يفترشون الأرض في مدرسة موقتة في مديرية عبس بمحافظة حجة، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018

سجل اليمن الذي يشهد أسوأ ازمة انسانية في العالم، الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بينما لم تصمد الهدنة من طرف واحد التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية اثر شن غارات جوية على مواقع تابعة للمتمردين الحوثيين.

وأعلنت اللجنة في تغريدة على تويتر "تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت"، موضحة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".

واللجنة تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحكومة اليمنية إن الحالة اكتشفت في مدينة الشحر في حضرموت وهي "مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وبعد الإعلان صباح الجمعة، أقر مكتب محافظ حضرموت حظر تجوال يبدأ من صباح الجمعة في مدينة الشحر والمناطق المجاورة ليوم واحد، بالإضافة إلى إغلاق كافة منافذ المدينة.

وأعلن المحافظ أيضا إغلاق ميناء المدينة، وأمر العاملين فيه التزام الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول وباء كورونا المستجد ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب، بحسب منظمات اغاثية.

ويأتي تسجيل الإصابة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن مساء الأربعاء عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد، في خطوة قالت الرياض إنّها تسمح بتركيز الجهود على الاستعداد لمواجهة كوفيد-19.

لكن يبدو أن الهدنة لم تصمد طويلا إذ أعلن مصدر عسكري في القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردون اليمنيون عن وقوع غارات جوية في محافظتي الجوف وحجة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.

ووقال مسؤول عسكري في القوات الموالية للحكومة اليمنية لفرانس برس إن الغارات استهدفت "عربات تابعة للحوثيين بعد ان رفضوا وقف إطلاق النار وسعوا لمهاجمة مواقع القوات الحكومية".

واندلعت أيضا اشتباكات بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في مناطق في محافظتي الجوف ومأرب، بحسب المصدر.

ومن جانبهم، أكد المتمردون الحوثيون عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم وقوع "6 غارات لطيران العدوان (..) خلال الساعات الماضية على مديرية حرض" في محافظة حجة، بالإضافة إلى غارتين في محافظة الجوف.

- "مناورة سياسية"-

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس التحالف في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقُتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافّة المجاعة.

وكان التحالف أكّد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء الأربعاء إنّ مدة الهدنة وهي اسبوعين "قابلة للتمديد". وأوضح أنّ الهدنة تهدف إلى "تهيئة الظروف الملائمة (...) لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف بإشراف المبعوث الأممي".

وسبق أن توصّل المتمرّدون والتحالف والقوات الحكومية إلى وقف لإطلاق النار أكثر من مرة لكنّ هذه الهدنات انهارت في كل مرة مع اندلاع مواجهات.

وحضّت الولايات المتحدة الخميس الحوثيين على الاستجابة بالمثل لوقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "نحضّ الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف"، معتبراً أنّ "الإعلان ردٌّ بنّاء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة كوفيد-19".

ورأى المتحدث باسم المتمردين المدعومين من إيران محمد عبد السلام في مداخلة مع قناة "الجزيرة" الخميس إنّ " وقف إطلاق النار المعلن هو مناورة سياسية واعلامية هدفها تلميع الموقف السعودي الملطّخ بالدم خاصة في هذه اللحظة الحرجة التي يعيشها العالم في مواجهة وباء كورونا" المستجد.

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