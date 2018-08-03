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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 03:06 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:06

اقرباء ضحايا يتجمعون حول الجثث خارج مشرحة مستشفى بعد غارة جوية على مدينة الحديدة في 2 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)