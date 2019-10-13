هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 08:18 م

كريستيان جاكوب يدلي بصوته في انتخابات حزبه في باريس في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019

انتخب حزب "الجمهوريين" اليميني الفرنسي الأحد رئيس كتلته النيابية كريستيان جاكوب زعيما لقيادته في الانتخابات البلدية المقررة في آذار/مارس.

وجاكوب البالغ 59 عاما وزير سابق كانت الاستطلاعات ترجّح فوزه، وقد انتُخب من الدورة الأولى بنيله 62,58 بالمئة من الأصوات، بحسب ما أعلن الحزب.

وقبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، سيلقى على عاتق جاكوب مهمة إحداث تغيير في مسار حزب يشهد منذ سنتين تراجعا.

ونال الجمهوريون 8,48 بالمئة من الأصوات في انتخابات المجلس الأوروبي التي أجريت في أيار/مايو، في تراجع كبير مقارنة بنتائجه في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة حين نال 22,23 بالمئة من الأصوات.

وقد دفعت النتائج الكارثية بزعيم الحزب لوران فوكييه إلى التنحي من رئاسة الحزب.

وكان الحزب، وتسميته السابقة "التجمّع من أجل حركة شعبية"، قد أوصل نيكولا ساركوزي إلى سدة الرئاسة في عام 2007.

وبعد صدور النتائج قال جاكوب إن "الجمهوريين لن يستعيدوا مكانتهم كحزب يميني كبير وشعبي وما لم يعيدوا إحياء الوعد بتوحيد الشعب".

وقال جاكوب إن الانتخابات البلدية المقررة في آذار/مارس ستكون "ساعة الحقيقة".

وتراجع عدد الأعضاء المنتسبين للحزب من 235 ألفا في عام 2017 إلى نحو 135 ألفا حاليا.

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