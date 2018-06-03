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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 05:34 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 05:34

مؤيدو اليمين القومي في مقدونيا يتظاهرون في العاصمة سكوبيي ضد تغيير اسم بلدهم في 02 حزيران/يونيو 2018

تظاهر آلاف من مؤيدي اليمين القومي (معارضة) في سكوبيي بلا حوادث السبت، ضد تغيير اسم بلدهم مقدونيا الذي يجري التفاوض حوله مع اليونان.

وبعد سنوات من الجمود، شهدت المفاوضات بين البلدين التي اجراها رئيسا حكومتي مقدونيا واليونان زوران زايف واليكسيس تسيبراس تقدما، واعلن الطرفان رغبتهما في تسوية هذا النزاع الذي يبلغ عمره ربع قرن.

وقال زايف الاربعاء اي اي حل سيخضع لاستفتاء وسيؤدي الى تغيير في دستور مقدونيا.

وجرت التظاهرة بدعوة من "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية-الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية لمقدونيا" (يمين القومي)، اكبر حزب معارض في مقدونيا.

وقال زعيم الحزب هريستيان ميتسكوسكي ان حزبه "لن يدعم تعديلا للدستور لتغيير الاسم الدستوري (لمقدونيا) ونحن واضحون جدا في هذا الشأن".

ولم يحضر رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب السابق نيكولا غروفسكي الذي حكم مقدونيا من 2006 الى 2016. وقد حكم عليه الاربعاء بالسجن سنتين في قضية استغلال للسلطة.

في المقابل، عبر رئيس الوزراء المجري فكتور اوربان عن دعمه للزعيم الجديد للحزب القومي، في تسجيل فيديو اشاد فيه "بالقادة الشجعان والحكيمين (...) الذين لا يستسلمون لضغط القوى الاجنبية".

ومنذ ان اعلنت مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، استقلالها في 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم "مقدونيا" الذي يؤكدون انه لا يمكن ان يطلق الا على اقليمهم الشمالي.

وفي الامم المتحدة بقيت تسمى "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

ومع تسارع الجهود الدبلوماسية في الاشهر الاخيرة، اشارت وسائل اعلام البلدين الى تسويات بشان الاسم اكثرها تداولا "غورنا مقدونيا" و"مقدونيا العليا".

ويرفض اليونانيون ايضا الاعتراف بحق مقدونيا في ارث الملكين السابقين الاسكندر الاكبر وفيليبوس المقدوني.

ويبدو ان اليونان باتت تقبل "باسم مركب يتضمن كلمة مقدونيا" مثل "مقدونيا العليا" لكن "شرط اجراء مراجعة دستورية في البلد المجاور" لاخذ ذلك في الاعتبار.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب