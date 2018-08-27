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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 10:49 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:49

شرطة مكافحة الشغب ومواطنون في موقع شهد أعمال شغب في مدينة شيمنيتس في المانيا في 26 آب/اغسطس 2018

ينظم اليمين الألماني المتطرف الاثنين لليوم الثاني على التوالي تظاهرة في شيمنيتس إثر مصرع رجل بالسلاح الأبيض خلال شجار مفترض مع أجانب في هذه المدينة التي كانت في جمهورية المانيا الديموقراطية السابقة.

وتدعو حركة "الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) المعادية للمهاجرين والاسلام، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الى تجمع مساء الاثنين قرب المكان الذي حصل فيه الشجار بين حوالى عشرة اشخاص ليل السبت الاحد.

ودعت حركة "بيغيدا" الحكومة إلى "تعزيز أمن" المواطنين و"تغيير" السياسة. وأكدت الحركة أن القتيل الذي يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر قد تعرض للطعن "لأنه اراد حماية زوجته".

وكان حوالى مئة شخص تظاهروا في اليوم السابق بدعوة من مختلف حركات اليمين المتطرف بعد هذه الوفاة، ورددوا كما ذكرت وسائل الاعلام المحلية هتافات مثل "الأجانب الى الخارج" و"هذه مدينتنا" و "نحن الشعب".

وتحدثت الشرطة عن حوادث مع هؤلاء المحتجين الذين ألقى بعض منهم زجاجات على قوى الأمن. وذكر شهود ايضا أن متظاهرين هاجموا على طول الطريق أجانب من خلال مطاردتهم.

وأعربت رئيسة بلدية مدينة شيمنيتس بربارا لودفيع عن "غضبها". وقالت لإحدى شبكات التلفزيون "تمكن أشخاص من التجمع (...) والجري في المدينة وهو يهددون الناس أمر خطير".

واضافت ان "الذين اجتمعوا من دون ترخيص كانوا يريدون التسبب بالفوضى وبث الخوف بين الناس".

وما زالت ظروف المأساة غامضة جدا. واكتفت الشرطة بالقول إن القتيل الماني وإن أشخاصا "من مختلف الجنسيات" تورطوا في الشجار.

وأصيب أيضا في الشجار شخصان آخران في الثلاثين من العمر، واعتقل شابان في العشرين من دون التأكد من تورطهما ام لا، كما قالت الشرطة.

وقد حصلت هذه القضية في إطار سياسي متوتر في المانيا حول مسألة الأجانب. ويتهم منتقدو المستشارة أنغيلا ميركل بالمساهمة في رفع معدل الجريمة من خلال فتح أبواب في 2015 لمئات الاف طالبي اللجوء.

ويوجه اليمين المتطرف المتجذر في المانيا الشرقية السابقة هذه الانتقادات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب