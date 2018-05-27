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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 09:54 م 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:54

مرشح اليمين للرئاسة في كولومبيا ايفان دوكي يتحدث للصحافيين في مركز اقتراع في بوغوتا في 27 ايار/مايو 2018

يواجه مرشح اليمين ايفان دوكي الذي تصدر الاحد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في كولومبيا مرشح اليسار غوستافو بترو في دورة ثانية ستجرى في 17 حزيران/يونيو، بعد عدم تمكن اي مرشح من تخطي عتبه 50 بالمئة من الاصوات.

وبعد فرز 99,19 بالمئة من الاصوات نال دوكي نسبة 39,11 بالمئة يليه بترو رئيس بلدية بوغوتا اليساري السابق والمنفصل عن الاحزاب التقليدية مع 25,01 بالمئة، بينما حل ثالثا الوسطي سيرخيو فاخاردو بنيله 23,77 بالمئة من اصوات المقترعين بحسب نتائج نشرتها السلطات الانتخابية.

وكان دوكي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز فيها الفارو اوريبي بولاية رئاسية ثانية.

وشهدت كولومبيا الاحد انتخابات رئاسية هي الاولى منذ اكثر من نصف قرن من دون تهديد القوات المسلحة الثورية (فارك) التي اقرت نزع سلاحها، وسط مبارزة غير مسبوقة بين اليمين المتشدد واليسار المعادي للنظام.

بعد ولايتين لاوريبي، لم يعد بوسع هذا الرئيس الآتي من وسط اليمين والذي أنهى مواجهة مسلحة استمرت اكثر من نصف قرن، ان يترشح لولاية جديدة. وبات ترسيخ السلام الذي أضعفه التأخر في تطبيق الاتفاق، رهنا بخلفه.

وستحدد هذه الانتخابات الاساسية مستقبل اتفاق السلام الموقع في 2016 مع اقوى حركة تمرد في الاميركيتين، والتي باتت اليوم مجردة من سلاحها، وقد استقطب هذا الميثاق مجتمعا ادمته اطول حرب اهلية في القارة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب