اليمين واليسار سيتواجهان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الكولومبية (رسمي)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مرشح اليمين للرئاسة في كولومبيا ايفان دوكي يتحدث للصحافيين في مركز اقتراع في بوغوتا في 27 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
يواجه مرشح اليمين ايفان دوكي الذي تصدر الاحد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في كولومبيا مرشح اليسار غوستافو بترو في دورة ثانية ستجرى في 17 حزيران/يونيو، بعد عدم تمكن اي مرشح من تخطي عتبه 50 بالمئة من الاصوات.
وبعد فرز 99,19 بالمئة من الاصوات نال دوكي نسبة 39,11 بالمئة يليه بترو رئيس بلدية بوغوتا اليساري السابق والمنفصل عن الاحزاب التقليدية مع 25,01 بالمئة، بينما حل ثالثا الوسطي سيرخيو فاخاردو بنيله 23,77 بالمئة من اصوات المقترعين بحسب نتائج نشرتها السلطات الانتخابية.
وكان دوكي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز فيها الفارو اوريبي بولاية رئاسية ثانية.
وشهدت كولومبيا الاحد انتخابات رئاسية هي الاولى منذ اكثر من نصف قرن من دون تهديد القوات المسلحة الثورية (فارك) التي اقرت نزع سلاحها، وسط مبارزة غير مسبوقة بين اليمين المتشدد واليسار المعادي للنظام.
بعد ولايتين لاوريبي، لم يعد بوسع هذا الرئيس الآتي من وسط اليمين والذي أنهى مواجهة مسلحة استمرت اكثر من نصف قرن، ان يترشح لولاية جديدة. وبات ترسيخ السلام الذي أضعفه التأخر في تطبيق الاتفاق، رهنا بخلفه.
وستحدد هذه الانتخابات الاساسية مستقبل اتفاق السلام الموقع في 2016 مع اقوى حركة تمرد في الاميركيتين، والتي باتت اليوم مجردة من سلاحها، وقد استقطب هذا الميثاق مجتمعا ادمته اطول حرب اهلية في القارة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب