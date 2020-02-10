هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 04:32 م

طفل يحمل لافتة كتب عليها "نريد الحرية، ساعدونا"، خلال تظاهرة قرب مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية في 3 شباط/فبراير 2020

تباشر اليونان في اذار/مارس بناء مخيمات مغلقة في جزر عدة في بحر ايجه بغرض السيطرة على حركة طالبي اللجوء، وفق ما أعلن الاثنين وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي.

وقال الوزير لإذاعة سكاي إنه سيتم بناء هذه المخيمات التي تبلغ طاقة استيعابها 20 ألف طالب لجوء لمدة أقصاها ثلاثة شهور، في خمس جزر، ومن المفترض أن تكون جاهزة الصيف المقبل.

حتى الآن، يمكن لطالبي اللجوء مغادرة المخيمات والتجول في الجزر. لكن عقب حوادث عنيفة بين المهاجرين، وبسبب تزايد سخط السكان المحليين في الأشهر الأخيرة، قررت الحكومة اليونانية المحافظة السيطرة على الوافدين الجدد الى الجزر الخمس.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بستاس الاثنين "سيكون من حق المقيمين في هذه المراكز المغلقة الخروج، لكن على نحو مراقب وباستعمال بطاقة ولمدة محدودة، وستبقى المراكز مغلقة في الليل".

وفي مواجهة تزايد عدد المهاجرين، قررت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس "تسريع" اجراءات اللجوء حتى يتسنى ترحيل من ترفض طلباتهم إلى بلدانهم الأم أو إلى تركيا المجاورة.

وقال ميتاراخي "نريد زيادة عمليات الإعادة إلى تركيا والوصول إلى 200 عملية في الأسبوع".

ويقبع أكثر من 36 ألف طالب لجوء في مخيمات مكتظة تفتقد للشروط الصحية في الجزر اليونانية ببحر ايجه، في حين لا تتجاوز طاقة استيعابها 6200 شخص.

وستتم مصادرة أراض وممتلكات تتبع للسلطات المحلية أو الجيش لبناء المخيمات المغلقة.

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