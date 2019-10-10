هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 06:22 م

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (يمين) في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في أثينا في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019

طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس حلف شمال الأطلسي بزيادة دورياته البحرية في بحر إيجه بعد تلويح تركيا بالسماح لمزيد من المهاجرين بالعبور إلى اليونان.

وقال ميتسوتاكيس عقب محادثات أجراها مع الامين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ "طالبت الأمين العام والتحالف والدول الأعضاء بتعزيز الحضور... في بحر إيجه عبر نشر مزيد من السفن".

وتابع رئيس الوزراء اليوناني "نطالب... بتوسيع المهمة إلى جنوب بحر إيجه لكي نتمكّن من تغطية كامل نطاق الحدود البحرية لبلادنا"، مضيفا أنه سيطرح القضية خلال قمة حلف شمال الأطلسي مقررة في كانون الأول/ديسمبر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد هدّد الخميس بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حاليا في شمال شرق سوريا.

وفي خطاب ألقاه في أنقرة وجّه اردوغان تحذيرا للاتحاد الأوروبي قال فيه "اذا حاولتم تقديم عمليتنا على انها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 ملايين مهاجر".

وهناك 70 ألف شخص بين مهاجر ولاجئ مسجّلون في اليونان التي يصل اليها يوميا عشرات منهم، ما يفاقم الضغط على مخيمات الاستقبال المكتظة في الجزر اليونانية.

ويسيّر الحلف حاليا ست سفن مراقبة في شمال بحر إيجه لتعقّب قوارب المهاجرين وإبلاغ خفر السواحل في اليونان وتركيا وقوة "فرونتكس" المكلّفة حماية حدود الاتحاد الأوروبي.

من جهته قال ستولتنبرغ إنه طالب الحلفاء بنشر مزيد من السفن، لكن أي التزام إضافي يتطلّب إجماع الدول الأعضاء في الحلف.

واورد أن الحلف يتشارك معلوماته مع الدول المعنية وإن تفويضه لا يشمل اعتراض قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء.

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