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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2016 01:59 م 15 فبراير 2016 - آخر تحديث - 13:59

تفتح اليونان رسميا بحلول الاربعاء اربعة الى خمسة مراكز لتسجيل اللاجئين والمهاجرين وفرزهم عملا بوعود قطعتها للاتحاد الاوروبي وذلك قبل انعقاد القمة الاوروبية نهاية الاسبوع، على ما افاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.

وكان من المقرر ان تفتح هذه المراكز في الخريف الماضي غير انه تم تاجيل ذلك مرارا وصولا الى منتصف شباط/فبراير، واوضح المصدر انها "ستفتح رسميا" في جزر ليسبوس وكيوس وليروس وساموس في بحر ايجه حيث المحطة الاولى التى يصل اليها المهاجرون القادمون من السواحل التركية في طريقهم الى اوروبا، على ما اوضح المصدر.

وقال ان اخر هذه المراكز التي تعهدت اليونان اقامتها في كوس "سيقام بعد وقت قليل" بسبب تاخير اعمال البناء التي اصطدمت بمعارضة البلدية المحلية وعدد من السكان معتبرين ان تدفق المهاجرين يشكل خطرا على السياحة المحلية.

وسيعقد وزير الدفاع بانوس كامينوس مؤتمرا صحافيا صباح الثلاثاء ليعرض مسالة اقامة هذه المنشآت، على ما افاد مكتبه الاعلامي، على ان يجول بعدها على مراكز تسجيل اللاجئين في ليروس وكيوس وليسبوس حيث شارفت الاعمال نهايتها.

وسيتسع كل من هذه المراكز المؤلفة من مساكن مسبقة الصنع لالف وافد لمدة 72 ساعة ريثما يتم تسجيلهم واخذ بصماتهم لرصد وجود اي جهاديين بينهم، وفرزهم بين مهاجرين مؤهلين لحق اللجوء واخرين ينبغي اعادتهم.

وسيعرض رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس تقدم المشروع خلال القمة الاوروبية التي تفتتح الخميس في بروكسل.

واليونان مطالبة من شركائها ببذل المزيد لضبط تدفق مئات الاف المهاجرين واللاجئين الى اراضيها وهي تواجه مخاطر اغلاق متزايد للحدود في اوروبا.

واذا كانت اثينا تأخرت في فتح هذه المراكز قبل ان تستعين بالجيش لتسريع اقامتها، فهي تؤكد منذ اسابيع ان عمليات تسجيل اللاجئين وفرزهم بدات بمساعدة موظفي الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" الذين تم نشر نحو 400 منهم في انحاء البلاد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب