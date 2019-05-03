هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 09:18 ص

جناح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في معرض في مركز لينكولن في نيويورك في 13 أيلول/سبتمبر 2011

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن عمليات إعدام متكررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحدث عدد منها عن إعدام خمسة فتية في إيران والسعودية الأسبوعين الماضيين.

وقال البيان "في جمهورية إيران الإسلامية، وفقاً للتقارير، تم إعدام فتيين يبلغان من العمر 17 عاما في أحد السجون -- حيث زُعم أنهما احتُجزا -- في شيراز جنوب البلاد. وبحسب ما ورد لم تُبلغ أسرتيهما والمحامون بالحكم المسبق".

واضاف إنه "في الوقت نفسه، في المملكة العربية السعودية، وردت تقارير عن ثلاثة فتيان حُكم عليهم بالإعدام ويُزعم أنهم أُعدموا في 23 نيسان/أبريل الماضي".

واوضح البيان إن "هذا انتهاك واضح لحقوق الأطفال".

وذكرت المنظمة بما ورد في اتفاقية حقوق الطفل من أنه "لا تُفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنهم على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر. في حالة اتهامهم أو إدانتهم بخرق القانون، يجب معاملة الأطفال بكرامة واحترام، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص في سنه".

وشددت على "الحق في المساعدة القانونية والمحاكمة العادلة+"، مؤكدة "أهمية التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بالمبادئ الأساسية للاتفاقية فيما يتعلق بالاحتجاز والعقاب وعقوبة الإعدام".

وخلص البيان الى ان "اليونيسف تقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات والسلطات القضائية لتشجيع اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز".

ولا تنشر ايران احصاءات رسمية بعدد الأشخاص الذين أعدمتهم.

لكن منظمة العفو الدولية ذكرت في نيسان/ابريل أن ايران أعدمت 507 أشخاص العام 2017، بينهم خمسة مراهقين على الاقل.

في حين أعدمت السلطات السعودية مئة شخص على الأقل في مختلف القضايا منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.

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