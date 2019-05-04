هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 04:19 ص

امبراطور اليابان الجديد إلى جانب زوجته، خلال إلقائه خطابه العلني الأول في 4 ايار/مايو 2019

ألقى امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو خطابه العلني الأول السبت أمام حشد من عشرات آلاف الأشخاص دعا فيه إلى السلام العالمي.

وقال الملك البالغ من العمر 59 عاما والذي اعتلى العرش الأربعاء بعد تنازل والده أكيهيتو عنه "آمل بصدق في أن تبحث بلادنا، جنبا إلى جنب مع الدول الأجنبية، عن السلام العالمي والمزيد من التنمية".

وظهر الامبراطور الـ126، وهو يرتدي معطفا غامق اللون، بشكل وجيز من أعلى شرفة محاطة بزجاج مدرّع في القصر الإمبراطوري بطوكيو، إلى جانب الإمبراطورة ماساكو التي ارتدت فستانًا أصفر أنيقا مع قبعة وقلادة من اللؤلؤ.

وكان هناك أفراد آخرون من العائلة الامبراطورية. لكنّ الامبراطور والامبراطورة الفخريين أكيهيتو وميشيكو لم يحضرا، إثر قرارهما الانسحاب من الحياة العامة بعد ثلاثين عاما في الحكم.

وهذه المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو حي بموجب قانون استثنائي وضع خصيصا لأكيهيتو.

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