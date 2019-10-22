هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 04:23 ص

امبراطور اليابان ناروهيتو يعلن تنصيبه خلال حفل في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في طوكيو

أعلن امبراطور اليابان ناروهيتو الثلاثاء تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الامبراطوري في طوكيو بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية "بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الإمبراطوري (...) إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".

وأصبح ناروهيتو رسميا في الأول من أيار/مايو الامبراطور الـ126 لليابان غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش الذي جلس عليه ثلاثين عاما.

وقال ناروهيتو "أعد هنا أنني سأصلّي دوما من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي" مبديا كذلك التزامه بالوقوف "بجانب الشعب للوفاء بواجباتي كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان".

وجرى الحفل في "صالة الصنوبر" في القصر الامبراطوري بحضور أفراد العائلة الامبراطورية.

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