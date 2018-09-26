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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 05:06 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:06

متظاهرون ضد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن في 24 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)