امرأة ستتولى رئاسة الباراغواي موقتا لاول مرة في تاريخ البلد
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Pucheta would be the first woman to become acting President when President Cartes resigns to asume as a senator.(afp_tickers)
تتولى أليسيا بوتشيتا، القاضية السابقة البالغة من العمر 68 عاما، الاربعاء رئاسة الباراغواي لبضعة أشهر لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في بلد تعتبر فيه نسبة تولي النساء مناصب سياسية من بين الادنى في اميركا اللاتينية.
وبوتشيتا التي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس الباراغواي ستتولى الرئاسة موقتا بعد قرار رئيس الجمهورية هوراسيو كارتيس الاستقالة من منصبه قبل نهاية ولايته (2013-2018)، علما بأن ماريو عبدو بينيتيز الذي انتخب في 22 نيسان/ابريل رئيسا للبلاد سيتولى منصبه في 15 آب/اغسطس.
وكان كارتيس اعلن في آذار/مارس انه سيستقيل قبل انتهاء ولايته كي يتسنى له دخول مجلس الشيوخ الذي انتخب عضوا فيه خلال الانتخابات التشريعية التي جرت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وقد اصبحت استقالته من رئاسة الجمهورية رسمية الاثنين على ان تدخل حيّز التنفيذ الاربعاء حين سيصادق عليها البرلمان.
وفي نفس اليوم سيصادق البرلمان على استقالة كارتيس وسيعيّن مكانه بوتشيتا التي كانت تتولى منصب رئيسة المحكمة العليا قبل ان تصبح في 9 ايار/مايو الجاري نائبة للرئيس.
وبوتشيتا سليلة عائلة من المحامين والقضاة ومعروفة بمناهضتها لقانون السماح بالاجهاض وهي تنتمي الى حزب كولورادو اليميني الحاكم منذ عقود.
وفي الباراغواي هناك ثمانية نساء في مجلس الشيوخ من اصل 45 سناتورا و11 نائبة من اصل 80 نائبا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب