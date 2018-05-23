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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 09:38 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:38

مناصرة لحزب الله خلال الانتخابات النيابية الاخيرة في لبنان 6 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)