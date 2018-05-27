محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 12:49 م 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:49

أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في مقابلة مع فرانس برس في 23 ايلول/سبتمبر 2016 (afp_tickers)