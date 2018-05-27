امين عام جديد لحزب الاصالة والمعاصرة المغربي المعارض
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في مقابلة مع فرانس برس في 23 ايلول/سبتمبر 2016(afp_tickers)
انتخب حزب الاصالة والمعاصرة (ليبرالي) ابرز احزاب المعارضة في المغرب، امينا عاما جديدا هو حكيم شماش، بحسب ما اعلن الحزب الاحد عبر موقعه على الانترنت.
وانتخب شماش اثناء دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب عقدت الليلة الماضية بسلا قرب العاصمة الرباط.
ويخلف شماش في المنصب الياس العماري وهو ناشط سابق في صفوف اليسار المتطرف تولى بداية 2016 الامانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة الذي أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة، مستشار ملك المغرب.
ويعتبر شماش مقربا من العامري. وكان يراس منذ 2015 مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، وهو بالتالي رابع شخصية سياسية في المملكة.
وكما هو حال سلفه فان شماش المولود في منطقة الريف بشمال المغرب والناشط السابق في اليسار المتشدد، يقدم نفسه باستمرار باعتباره حصنا "حداثيا" امام حزب العدالة والتنمية الاسلامي، القوة السياسية الاولى في المملكة.
وفي انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2017 حل حزب الاصالة والمعاصرة ثانيا بعد حزب العدالة والتنمية لكنه خسر لاحقا بعضا من تأثيره في الساحة السياسية لمصلحة التجمع الوطني للاحرار، الحزب الليبرالي الاخر الذي يحظى برضى القصر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب