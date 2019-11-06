هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 01:36 م

أعلن الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية أن انتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو الايرانية تحت الارض سيبدأ "عند منتصف ليل" الاربعاء الخميس، كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية.

وقال بهروز كمالوندي "في الساعات المقبلة، ستنتهي عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في موقع فوردو بحضور مفتشي الوكالة" الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف ان "انتاج" اليورانيوم المخصب "سيبدأ اعتبارا من منتصف الليل" (20,30 ت غ).

وأعلنت إيران الثلاثاء استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة في منشأة فوردو الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طهران، في تراجع إضافي عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وجرى الإعلان عن هذا الإجراء الجديد غداة انتهاء مهلة أعطتها طهران للدول الباقية ضمن الاتفاق (الصين، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا) بهدف مساعدتها على تجاوز تبعات الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.

ويعكس هذا الإجراء الخطوة الرابعة من توجه إيران لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي ردا على خطوة الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلنت في ايار/مايو الماضي.

وكانت واشنطن ردّت الثلاثاء على الإعلان الإيراني باتهام طهران بممارسة "الابتزاز النووي".

كما أعلن الكرملين الثلاثاء أنّه يراقب "بقلق تطورات الاوضاع"، فيما دعت باريس ولندن والاتحاد الأوروبي طهران إلى التراجع عن قرارها.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى الصين الأربعاء، "للمرة الأولى وبشكل واضح ومن دون تحديد سقف، تقرر إيران الخروج من إطار +خطة العمل المشتركة الشاملة+ (الاتفاق النووي) وهو تغيير كبير".

وأضاف "سأجري مناقشات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مع الإيرانيين وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي".

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