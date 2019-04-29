هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 06:36 ص

شخص يحمل صورة الصحافي جمال خاشقجي خلال تظاهرة أمام القنصلية السعودية في اسطنبول في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018

صرّح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن رجلا مسجونا في تركيا بشبهة التجسس لمصلحة الإمارات العربية المتحدة، انتحر في السجن، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام تركية.

ويشتبه المحققون الأتراك بأن الرجل الذي أوقف في اسطنبول مع شخص آخر قبل عشرة أيام كان يقوم "بتجسس سياسي وعسكري" و"تجسس دولي".

وتحقق السلطات التركية في علاقة محتملة بين الرجلين ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن المشتبه به انتحر بشنق نفسه في سجن سيليفري بالقرب من اسطنبول حيث كان محتجزا.

ويسود توتر في العلاقات التركية مع السعودية والإمارات، وهما بلدان فرضا حصارا اقتصاديا على قطر حليفة أنقرة.

وبعد قتل خاشقجي، حمّل مسؤولون ووسائل إعلام في تركيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية المباشرة عن العملية.

وينفي الأمير محمد بن سلمان أي صلة بقتل الصحافي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرارا أنه لن يتخلى عن التحقيق في قتل خاشقجي، منتقدا نقص التعاون من السلطات السعودية.

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