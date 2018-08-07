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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 02:48 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:48

الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتحدث خلال عشاء في نيوجورسي في 7 آب/اغسطس 2018

أعلن الجمهوريون فوزهم بعد خوضهم حملة مكثفة بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب في انتخابات فرعية في دائرة من ولاية أوهايو تصوت لليمين منذ عقود، إنما بفارق ضئيل جدا يعتبر مؤشرا مشجعا للديموقراطيين قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

حتى وإن أعلن الجمهوري تروي بالدرسون الذي تصدر بفارق 1700 صوت - 50,2% مقابل 49,3 - للديموقراطي داني اوكونر على مقعد في مجلس النواب لم تصدر بعد أي نتيجة رسمية بانتظار فرز آلاف الاصوات بالمراسلة.

ودائرة أوهايو حيث غالبية السكان من الميسورين ومن البيض بنسبة 88%، كانت تحت سيطرة الجمهوريين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وسجل ترامب فيها تقدما ب11 نقطة خلال الانتخابات الرئاسية.

لكن تقدم الجمهوريين تباطأ خلال الحملة لهذه الانتخابات الفرعية لاستبدال الجمهوري بات تيبيري الذي استقال في كانون الثاني/يناير. ورأى الديموقراطيون في تقدمهم مؤشرا على استياء الناخبين المتنامي من سياسة ترامب وإدارته.

وهي المواجهة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين قبل اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر الذي يعد بالنسبة الى الجمهوريين استفتاء حول ترامب.

وفي غياب تأكيد كبرى شبكات التلفزة أو سلطات الولاية ليلا، أعلن ترامب وبالدرسون على تويتر الفوز.

وقال ترامب على تويتر "بعد خطابي مساء السبت حصل تغيير كبير ايجابي. الآن حقق تروي فوزا كبيرا في فترة صعبة".

وتابع أن تروي بالدرسون شكر الرئيس أمام مناصريه قائلا "أميركا على الطريق الصحيح وسنبقى كذلك".

- "قلق جدا" -

لكن بمجرد أن يواجه الجمهوريون صعوبة في معقل كان مضمونا لهم، سيكون لذلك عواقب كبرى في تشرين الثاني/نوفمبر بحسب الأخصائيين.

وفي حال تكرر السيناريو في الخريف في دوائر أخرى "سيخسر الجمهوريون بالتأكيد أغلبيتهم في مجلس النواب" كما قال الأخصائي في الانتخابات الأميركية نايت سيلفر على موقع "538".

وقال النائب الجمهوري السابق في المجلس شارلي دنت لقناة "سي أن أن" أن هذه الانتخابات الفرعية "لا يجب حتى خوضها (...) إني قلق جدا. من الواضح ان الإيجابيات في الجانب الديموقراطي".

ومتجنبا مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب، دعا المحامي داني أوكونور (31 عاما) بلا كلل إلى التعبئة. ووعد مساء الثلاثاء بإطلاق معركة جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر عندما سيتم التنافس مجددا على المقعد.

وبعيدا عن البرامج التقدمية التي قدمها الديموقراطيون بنجاح في دوائر أخرى اقترح داني أوكونور نهجا معتدلا نسبيا بعيدا بعض الشيء عن سياسات دونالد ترامب.

وأوكونور إبن "ناجية" من أصابة بسرطان الثدي وهو متمسك بتعزيز الضمان الصحي ويدعو الى الحد من إنتشار الاسلحة ويدين "حربا تجارية" تؤثر على المزارعين في أوهايو.

وأوهايو من الولايات التي تعد حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وكان ترامب تقدم فيها على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون يثماني نقاط في 2016 و11 نقطة في هذه الدائرة.

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر سيكون الرهان حول 435 مقعدا في مجلس النواب وثلث (35) مقاعد مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية.

وللديموقراطيين فرص أكبر في ترجيح كفة الأكثرية في مجلس النواب منه مجلس الشيوخ لكن عليهم لتحقيق ذلك انتزاع مقاعد 23 جمهوريا. وقد يكون في وسعهم عرقلة سياسات ترامب وتكثيف الجهود لدفعه خارج البيت الأبيض.

وحقق الديموقراطيون في الأشهر الأخيرة عدة انتصارات انتخابية مهمة من خلال هزيمة او تعطيل عمل الجمهوريين في المناطق التي تؤيدهم عادة كجنوب غرب بنسيلفانيا وألاباما.

وأمام خطر فقدان غالبيته يتجول ترامب في كافة أنحاء البلاد لدعم المرشحين الجمهوريين.

وقال ترامب السبت "يتحدثون عن موجة زرقاء. لا أصدق ذلك" في إشارة الى لون المعسكر الديموقراطي.

وجرت انتخابات فرعية الثلاثاء في ميشيغان وميسوري وولاية واشنطن وكنساس لاختيار مرشحين في منصب حاكم الولاية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب