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انتخابات إسرائيلية مبكرة في مطلع نيسان/أبريل 2019

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

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وافق قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الاثنين على إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في نيسان/أبريل القادم، وفق ما أعلن المتحدث باسم حزب الليكود.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي في بيان وزعه حزب الليكود إن "قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قرروا حل الكنيست وتقديم الانتخابات إلى بداية نيسان/ أبريل 2019"، بدلا من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي القرار بعد أزمة مع الاحزاب الدينية التي ترفض مشروع قانون رئيسي متعلق باليهود المتدينين المتطرفين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الاسرائيلي مثل نظرائهم العلمانيين.

كما تسببت استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان الشهر الماضي بأزمة حكومية. وبعد انسحاب ليبرمان مع حزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف نتانياهو تقتصر على مقعد واحد في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً.

وتعرضت حكومة نتانياهو الاكثر تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل لعدة ازمات ودعوات للاطاحة بها.

وجاء توصية مدعي عام الدولة شاي نيتسان قبل اربعة ايام الى الادعاء العام بتوجيه الاتهام رسميا بالفساد الى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دون اعطاء تفاصيل إضافية حول القضية.

وصرح عدة وزراء من أحزاب مختلفة انه لا يمكن لرئيس الحكومة ان يستمر فيها اذا ما قدمت ضده لائحة اتهام.

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