هذا المحتوى تم نشره يوم 08 فبراير, 2020 06:25 ص

يواصل الإيرلنديون السبت الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تحدد مستقبل رئيس الوزراء ليو فارادكار بعد حملة تقدمت فيها القضايا الداخلية على بريكست.

وعبر طالب الفيزياء الكسندر بيو البالغ من العمر 22 عاما عن أمله في أن يخسر الحزبان الكبيران من وسط-اليمين اللذان يهيمنان على الحياة السياسية في البلاد منذ قرن، السلطة لصالح حكومة تميل أكثر الى اليسار.

وقال ردا على أسئلة فرانس برس في دبلن "لقد أفشلا البلاد عدة مرات" مشيرا الى القلق المتعلق بالمساكن الاجتماعية ونظام الضمان الصحي العام.

من جهتها ترى فيفيان فيتزباتريك (49 عاما) التي تعمل في جمعية، أن تصويتها يعبر عن معارضتها لحزب ما، بدلا من تأييد أحد الأطراف قائلة "انه بازار مخيف منذ سنوات".

وبعد أن أكدت أهمية البيئة، عبرت أيضا عن أملها، على غرار غالبية من الايرلنديين، ان تركز الحكومة المقبلة على مسائل مثل السكن والصحة.

يمكن لحوالى 3,3 ملايين ناخب التصويت لانتخاب الاعضاء ال160 في مجلس النواب.

وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة 7,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ويتوقع أن تنشر نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند مغادرتهم مراكز التصويت عند انتهاء الاقتراع الساعة 22,00. لكن فرز الأصوات لن يبدأ قبل صباح الأحد ويبدو أنه سيطول خصوصا بسبب طريقة الاقتراع المعقدة جدا.

- تراجع شعبية فارادكار-

وفارادكار (41 عاما) المولود لأب هندي وأم إيرلندية والمثلي، يجسد إيرلندا كانت كاثوليكية جدا في الماضي وتسير على طريق التحديث. وقد تراجعت شعبيته بعد ثلاثة أعوام في السلطة.

وكشف استطلاع للرأي نشر في بداية الأسبوع أن حزب رئيس الوزراء "فيني غيل" (العائلة الإيرلندية) سيحل في المرتبة الثالثة بحصوله على عشرين بالمئة من نوايا التصويت. وسيتقدم عليه خصمه الكبير حزب "فيانا فويل" (جنود المصير) اليميني أيضا (23%)، ثم الحزب القومي اليساري شين فين (25%) في تقدم مفاجىء.

وواجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته انتقادات لانه أعطى الأولوية في حملته الانتخابية لبريكست بدلا من اهتمامات الناخبين.

وبعد أسبوع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير باتت إيرلندا وسكانها البالغ عددهم 4,9 ملايين نسمة في خط المواجهة الأمامي. فهي البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لديه حدود برية مع الجارة البريطانية التي تربطه بها علاقات اقتصادية وثيقة.

ومع اقتراب مفاوضات تجارية ستكون نتائجها كبيرة في المبادلات في جزيرة إيرلندا، شدد ليو فارادكار خلال الحملة على حل يتفادى إعادة حدود مادية بين الإيرلنديتين في اتفاق بريكست.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير. وكانت الحدود الإيرلندية واحدة من أكثر القضايا صعوبة في مفاوضات اتفاق الانفصال بين لندن وبروكسل.

وأعادت إلى الأذهان ذكرى ثلاثة عقود من "اضطرابات" في إيرلندا الشمالية بين الجمهوريين (الكاثوليك بغالبيتهم) والوحدويين (بروتستانت بغالبيتهم)، أسفرت عن مقتل 3500 شخص.

- "ماضٍ دموي" -

منذ الاستقلال قبل قرن يهيمن هذان الحزبان على الساحة السياسية الإيرلندية. ويتناوبان على الحكم أو يحكمان معا في إطار تحالفات.

جاءت المفاجأة من حزب شين فين الواجهة السياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي الذي أشار الاستطلاع إلى أنه سيأتي في الطليعة بحصوله على 25 بالمئة من الأصوات.

وقال ليو فارادكار الجمعة "لم يتوقع أحد ذلك".

وتطالب زعيمة هذا الحزب ماري لو ماكدونالد بإجراء استفتاء على توحيد المقاطعة البريطانية الشمالية مع إيرلندا خلال خمس سنوات.

وتلقى اقتراحاتها حول بناء مساكن إحدى القضايا الأساسية في الحملة، صدى خصوصا لدى الناخبين الشباب وسكان المدن.

لكن في الواقع، تبدو فرص وصولها إلى السلطة ضئيلة جدا بعد هذه الانتخابات، إذ إن حزبها اليساري القومي لم يقدم سوى 42 مرشحا ل160 مقعدا في مجلس النواب.

كما أن الحزبين اليمينيين المهيمنين يرفضان أي تحالف مع حزب يتسم ماضيه بعلاقاته مع الجيش الجمهوري الإيرلندي المنظمة شبه العسكرية المعارضة للوجود البريطاني في إيرلندا الشمالية.

ومن مدينة كورك الجمعة، قال زعيم حزب "فيانا فويل" مايكل مارتن أن شين فين لم يعف بعد من "ماضيه الدموي". واعتبر أن حزبه هو الوحيد القادر على قيادة حكومة جديدة "إلى جانب أحزاب أخرى مثل الخضر والعمال ومسؤولين سياسيين وسطيين آخرين".

وبعد إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ المشاورات لتشكيل حكومة تحالف إلا إذا تمكن أحد الأحزاب من الحصول على ثمانين مقعدا، وهو احتمال غير مرجح.

وفي الانتخابات السابقة التي جرت في 2016، احتاج الحزبان الكبيران الى سبعين يوما من أجل تشكيل حكومة.

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